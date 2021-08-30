جهاز التجارة الداخلية يعلن موعد بدء التداول ببورصة السلع المصرية

قال إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الحكومة تستهدف بدء التداول ببورصة السلع المصرية في الربع الأول من العام المقبل.





وأكد إبراهيم عشماوي، اليوم الاثنين، أنه تم الانتهاء من تأسيس البورصة في إطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية، لافتًا إلى أن بدء تداول في أي بورصة سلعية يتراوح من 3 إلى 4 سنوات، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.





وأضاف، أنه سيتم عقد توأمة مع بورصة سلع بيلاروسيا للاستفادة من خبراتها في قواعد البيانات، واشتراطات العضوية في البورصة السلعية، وكذلك نسب العمولة في حجم التداول واشتراطات تسجيل الشركات.





وأوضح عشماوي، أن بورصة سلع بيلاروسيا يبلغ حجم تعاملاتها نحو 2.3 مليار دولار سنويًا، وتشترك بها عدة آلاف من الشركات.





ونوه، بأن البورصة السلعية ليست بورصة سلع زراعية فقط وإنما سيكون هناك سلع أخرى، لافتًا إلى أنه جار دراسة السلع التى سيتم تداولها كالحديد، والقطن والذهب والحبوب والدواجن المجمدة، والسكر.





وبين، أن السلع التى سيتم تداولها بالبورصة السلعية لابد أن تكون بضاعة حاضرة صنف عين قابلة للتخزين، وسيتم التأمين على البضاعة، كما أنه يشترط للشركات المقيدة أن تكون حسنة السمعة وذات ملائمة مالية وحجم تعاملات قوي.





وشدد عشماوي، على أن البورصة السلعية ستشجع صغار التجار على دخول ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء.





وفي إطار آخر، لفت رئيس الجهاز، إلى أنه تم خلال موسم القمح الماضي تسوية إلكترونية للقمح في نحو 450 مركز، بحيث تم تسجيل كافة الأقماح الموردة من التجار إلى الموردين ،لافتا إلى أن الموسم المقبل يستشهد تسجيل كافة الكميات الموردة لمناطق التجميع إلكترونيا على أن يتم صرف مستحقات المزارعين من البنوك بعد 72 ساعة من التسليم.





وحول تطوير أسواق الجملة في مصر، أوضح عشماوي، أن شركة "رانجيس الفرنسية" العاملة في مجال إدارة أسواق الجملة قد انتهت من الدراسة الفنية لتطوير أسواق الجملة في مصر والتي خلصت إلى ضرورة إنشاء نحو 12 إلى 14 سوقًا حتى 2030، لاستيعاب الطلب.





ولفت، إلى أنه سيتم إنشاء سوقا نموذجيا في إحدى المحافظات المحورية خلال الفترة المقبلة.





وفيما يتعلق بطرح الفرص الاستثمارية بالمناطق اللوجستية بالمحافظات، ذكر عشماوي، أنه سيتم تنظيم زيارة يوم الخميس المقبل بمحافظة السويس لتفقد الفرص الاستثمارية، يعقبها زيارة لمحافظة بورسعيد، الأحد المقبل لاستطلاع بعض الأماكن لتكون أماكن مميزة سواء مراكز تجارية ومناطق لوجستية.





وفيما يتعلق بالمنطقة اللوجستية بمحافظة الوادي الجديد، لفت عشماوي، إلى أنه سيتم إعادة الطرح الفرص الاستثمارية بالمحافظة التى لم تشهد إقبالا من المطورين.



