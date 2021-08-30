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المرأة تلزم منزلها.. أحمد موسى: طالبان حظرت أصوات النساء (فيديو)

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 11:50 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو لقارئ نشرة أفغاني يقرأ النشرة ويقف خلفه 8 مسلحين من طالبان مدججين بالسلاح، معقبًا: "أنتو حاسيين بحال المذيع عامل إزاي، الخطأ قد يغرمه حياته، الله يكون في عونه".

وأشار "موسى"، خلال تقديمه برنامج " على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إلى أن الحركة أجبرت المذيع على قراءة النشرة وهو يحاول استجماع كل تركيزه حتى يتمكن من قراءة البيان بالشكل الذي تريده الحركة، مضيفًا: طالبان تريد عودة حياة الشعب الأفغاني إلى حياة ما قبل الكهف، حيث إنهم بادروا بإلغاء الموسيقى، تلاه إعلانهم منع التعليم المختلط في المدارس والجامعات.

وأضاف أن حركة طالبان حظرت أصوات النساء في التليفزيون والراديو، موضحًا أن الحركة منعت اختلاط الرجال بالنساء في الوظائف الحكومية، مؤكدًا أن حركة طالبان طالبت السيدات بالتزام منازلهن لحين البت في قرار عودتهن لعملهن من عدمه.

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طالبان بوابة الفجر الفجر أحمد موسى

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