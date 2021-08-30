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الطيران المدني الأمريكية: لم تعد تسيطر على العمليات في مطار كابل

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
وكالات


أكدت إدارة الطيران المدني الأمريكية أن الولايات المتحدة لم تعد تسيطر على العمليات وحركة الطيران بمطار كابل.

وقالت الإدارة في بيان لها يوم الاثنين إن "مطار حامد كرزاي الدولي خارج عن أي سيطرة على الحركة الجوية، وخدمات المطار غير متاحة".

ودعت الإدارة جميع الرحلات المتجهة من وإلى كابل لتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان واشنطن عن إتمام انسحابها من أفغانستان ومغادرة آخر طائرة أمريكية مطار كابل الدولي.

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امريكا الطيران المدني الامريكي افغانستان

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