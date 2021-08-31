عقب أنباء إلغاء حفله.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد زوجته





ترددت أنباء خلال الدقائق القليلة الماضية تفيد بإلغاء حفل النجم محمد رمضان بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، عقب حذفه البوستر الرسمي للحفل عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.





إلا أن محمد رمضان تجاهل هذة الأنباء وحرص على الاحتفال بعيد ميلا زوجته نسرين السيد، حيث نشر صورة له برفقة زوجته ونجلته كنزي، منذ قليل، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلق محمد رمضان على الصورة قائلًا:." 30 أغسطس ميلاد أغلى الناس حبيبتي ومراتي وأم أولادي كل سنة وأنتي معايا".





ولاقى المنشور إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي وإنهالوا بالتعليقات وكان من بينهم "قمرات" "ربنا يخليكم لبعض " "ربنا يسعدكم يا حلوين".





ويذكر أن أخر أعمال محمد رمضان أغنية "على الله" والتي طرحها خلال الأيام الماضية عبر حسابه بموقع يوتيوب وتجاوزت الأغنية حاجز 7 مليون مشاهدة.