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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31-8-2021.. تراجع مرتقب بالمعدن الأصفر

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
استقرت أسعار الذهب في مصر أول تعاملات الأسبوع اليوم الثلاثاء، مع توقعات بتراجع المعدن الأصفر خلال التعاملات في أسواق الصاغة على غرار هبوط البورصة الدولية للذهب.
 

ما هي أسعار الذهب اليوم في مصر ؟

 عيار 18 يسجل 679 جنيها للجرام

عيار 21 يسجل 792 جنيها للجرام

 عيار 24 يسجل 905 جنيها للجرام

 الجنيه الذهب 6320 جنيها



أسعار الذهب عالميا: 

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، بعد أن لامست أعلى مستوى في حوالي أربعة أسابيع في وقت سابق من الجلسة، مع ارتفاع الدولار من مستوياته المنخفضة وإظهار المستثمرين الحذر قبل نشر تقرير مهم للوظائف في الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.36% إلى 1810.20 دولارللأونصة في أواخر جلسة التداول. وفي وقت سابق من الجلسة، صعد المعدن النفيس إلى أعلى مستوى له منذ الرابع من أغسطس آب إلى  1822.92 دولار.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.38% إلى 1812.60 دولار للأونصة.

وقالت فاندانا بهارتي نائب الرئيس المساعد لبحوث السلع الأولية لدى إس.إم.سي كومتريد "يهتم الناس بأسواق الأسهم بدرجة أكبر. لكن في حالة حدوث تصحيح، ربما نشهد ارتفاعا قويا في أسعار الذهب"، مضيفة أن نطاقا بين 1917 و1940 دولارا سيكون مستوى مقاومة رئيسيا حتى نهاية العام.

وخلال كلمة عبر الإنترنت في مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي، لم يقدم باول أي إشارة عن الموعد الذي يخطط فيه البنك المركزي لتقليص مشترياته من الأصول، لكنه قال إن ذلك ربما يكون "هذا العام".

 وأشار أنه سيظل يتوخى الحذر في أي قرار نهائي لرفع أسعار الفائدة.

ساعدت تصريحات باول، التي تميل إلى التيسير النقدي، في ارتفاع الذهب 1.4 % يوم الجمعة، بينما دفعت مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في أسبوعين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.15% إلى 24.03 دولار للأونصة، بينما انخفض البلاتين 0.24% إلى 1005.30  دولار.

وقفز البلاديوم 3.34 %إلى 2499.00 دولارا.

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