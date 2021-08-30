عاجل.. العثور على "الطفل زياد" المختطف في المحلة الكبرى

كشفت أسرة الطفل زياد البحيري، الذي اختطف أمس الأحد على أيدى مجهولين ملثمين، حيث عثر عليه فى منزل مهجور بقرية السجاعية التابعة لمركز المحلة الكبرى، وجارى الآن اصطحاب الطفل لتسليمه لأهله.





على جانب آخر تجمع الآلاف من أهالي مدينة المحلة الكبرى أمام منزل الطفل، للاحتفال وتهنئة أهلة على رجوعة إليهم، وسط حالة من الفرح الشديد.





كانت الأجهزة الأمنية كشفت أمس، من خلال تفريغ الكاميرات، على رقم السيارة المستخدمة في واقعة خطف الطفل زياد، وتبين أن رقم السيارة "د وق 1246" وبالاستفسار عن الرقم تبيّن أن هذه اللوحات مبلغ بفقدانها، في محضر رسمي حُرر يوم 16 أغسطس 2021 من المواطن حسن محمود مصطفى، مقيم بدائرة قسم ثان المنصورة بفقدان اللوحات الخاصة بسيارته والموضوعة على السيارة المستخدمة.





كما عثرت الأجهزة الأمنية على سيارة ملاكي متفحمة على بحر سجين بدائرة مركز قطور، يشتبه في كونها المستخدمة في الواقعة، وما زال البحث الجاري للوقوف على ملابسات القضية.





تداول فيديو لخطف طفل

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس، فيديو سجلته كاميرات المراقبة، لخطف طفل من والدته من أمام محل بقالة بطريق الدائري "المحلة _ المنصورة" بنطاق محافظة الغربية، من قبل مجهولين استخدموا سيارة ملاكي لارتكاب الجريمة وفروا هاربين.





وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ إلى العقيد خالد عبدالفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة من المدعو أحمد البحيري باختطاف نجله زياد ٨ سنوات من أحضان والدته على أيدي مجهولين ملثمين والفرار هاربين بنطاق الطريق الدائري "المحلة _ المنصورة".





ملابسات الواقعة

وانتقل الرائد محمد هاشم رئيس مباحث قسم ثالث المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية دورها بالانتقال إلى مكان واقعة خطف الطفل.





وأفاد شهود عيان، بقيام ملثمين اثنين بخطف الطفل تحت تهديد الأسلحة البيضاء داخل سيارة ملاكي والهرب.



