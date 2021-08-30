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يوفنتوس يقترب من خطف نجم برشلونة

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 11:40 م
بوابة الفجر
علي خلاف
اقترب مسؤولو يوفنتوس الإيطالي من الحصول على خدمات البوسني ميرالم بيانيتش، نجم برشلونة، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مفاوضات يوفنتوس بضم بيناتيش
وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن نادي برشلونة الإسباني منفتح على فكرة رحيل بيانيتش لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الكتالوني وعودته إلى يوفنتوس.

وتابعت الصحيفة أن برشلونة الإسباني يرغب في رحيل بيانيتش على سبيل الإعارة مع دفع يوفنتوس الإيطالي نصف راتب اللاعب، من أجل أن يخفض البارسا فاتورة الرواتب.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس سيضم بيانيتش في حالة واحدة، وهي إذا نجح في التخلص من الأمريكي ويستون ماكيني، لاعب خط الوسط الفريق الإيطالي.

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن يوفنتوس يحتاج لبيع ماكيني لاعب الفريق الكروي الأول بنادي السيدة العجوز بصفقة دائمة، في الميركاتو الصيفي الجاري.

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