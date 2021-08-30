البرلمان العربي يدين عمليات الحوثيين ضد المملكة السعودية

أدان البرلمان العربي، الهجمات الإرهابية التي قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم، اتجاه المملكة العربية السعودية، حيث تم اطلاق صاروخ باليستي باتجاه نجران.





وأكد البرلمان العربي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعكس تحدي جماعة الحوثي السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.





كما طالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي باتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف أمن المملكة العربية السعودية، مشددا على تضامنه الكامل مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها.



