Advertisements

أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 31-8-2021

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 12:11 ص
أسعار الدولار
أسعار الدولار
في ضوء نشر بوابة الفجر كل ما يهم المواطن ننشر فى ذلك التقرير سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة والبنوك ، وهناك بحث دائم عن سعر الدولار في شركات الصرافة مما تتميز به الشركات بسعر أعلى من البنوك فى حالة البيع -الشراء من العملاء- وسعر دولار أدني في حالة الشراء -البيع للعملاء- ونستعرض السعر فيما يلي، حيث سجل سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة اليوم الثلاثاء 15.73 جنيهًا للشراء و15.65 جنيهًا للبيع، مع وجود فروق قرش أو قرشين بين شركة صرافة وأخري، مع وجود استقرار في السعر بالقطاع المصرفي.
 

ما هو سعر الدولار اليوم في مصر؟

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

15.65 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

15.63 جنيه للشراء.

 

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

15.64 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

15.65 جنيه للشراء.

 

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

15.63 جنيه للشراء.

 

15.73 جنيه للبيع.

 

كم يبلغ سعر الدولار في بالبنوك الخاصة :

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib":

 

15.65 جنيه للشراء.

 

15.75 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.67 جنيه للشراء.

 

15.75 جنيه للبيع.


أسباب استقرار سعر الدولار في مصر ؟

أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, توقعات مؤسسة "فيتش سولوشنز" باستمرار تداول الجنيه المصري ضمن نطاق ضيق على الأجل القصير, متوقعة بأن تتراوح قيمة تداول الجنيه المصري بين (15.50-15.80) جنيها على المدى القصير خلال 2021. 

جاء ذلك فى الأنفوجرافيك الذى نشره مركز المعلومات اليوم حول توقعات "فيتش سولوشنز", الصادرة في أغسطس الجاري, حول أداء الجنيه المصري; تحت عنوان توقعات فيتش باستقرار قيمة الجنيه المصري في 2021". وأشادت" فيتش" بنجاح البنك المركزي المصري في تكوين احتياطيات من العملات الأجنبية, والحفاظ على استقرار سعر الصرف; بما يعكس فعالية التدخلات الاستباقية للبنك.  

وبلغ حجم احتياطيات مصر من العملات الأجنبية يوليو 2021 حوالي 40.6 مليار دولار بصفة مبدئية, بتعافيها بعدما سجلت 36 مليار دولار في مايو 2020. كما توقعت فيتش أن يسهم كل من: تحويلات العاملين بالخارج, والانتعاش التدريجي في السياحة, وقروض صندوق النقد الدولي في توفير الدعم اللازم للجنيه المصري; حيث شهدت تدفقات تحويلات العاملين بالخارج زيادة مستمرة بنسبة 10% طوال فترة تفشي كورونا في 2020/2021.
         

الكلمات المفتاحية

سعر صرف الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة سعر العملات اليوم سعر العملات سعر الدولار مقابل اليورو سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار بنك مصر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الدولار اليوم فى مصر فى شركات الصرافه سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار اليوم سعر الدولار الكندي سعر الدولار بوابه البنك الاهلي

أخبار تهمك

مجزرة في الأهلي.. موسيماني يطيح بـ8 لاعبين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول تعليق من صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجأة حول انتقال عبد الله السعيد إلى الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. العثور على "الطفل زياد" المختطف في المحلة الكبرى

منذ ساعة

انتهي الأمر.. الأهلي يعلن موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من ضم أفضل لاعب في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ ساعة

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تشكيلة نارية.. تعرف على تشكيل الأهلي المنتظر مع الصفقات الجديدة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مفاجأة.. سر تعطل صفقة مبابي مع ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

نيمار يُفاجىء برشلونة بهذا القرار

منذ حوالي 7 ساعات

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

منذ حوالي 9 ساعات

يوفنتوس يقترب من خطف نجم برشلونة

منذ ساعة و 17 دقيقة

ريال مدريد يفاجئ الجميع ويخطف "القاطرة"

منذ 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 12-8-2021

أسعار الدولار في البنوك وشركات الصرافة اليوم الثلاثاء 24-8-2021

أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 26-8-2021

سعر الدولار اليوم الخميس 26-8-2021 بالبنوك وشركات الصرافة

أسعار الدولار في البنوك وشركات الصرافة اليوم الجمعة 27-8-2021

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:40 م

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

عاجل.. العثور على "الطفل زياد" المختطف في المحلة الكبرى

11:58 م

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

11:54 م

مفاجأة.. سر تعطل صفقة مبابي مع ريال مدريد

11:22 م

ريال مدريد يفاجئ الجميع ويخطف "القاطرة"

12:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements