مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

تراجع مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن إتمام التعاقد مع أحد نجوم بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





ورفض مسؤولو المارد الأحمر، إتمام التعاقد مع ابراهيم عادل جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





وجاء ذلك في ظل المطالب المالية لنادي بيراميدز، والتي تراها إدارة النادي الأهلي، أنها مبالغ فيها بشكل كبير جداً.





وحدد مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، 40 مليون جنيه، من أجل الموافقة على رحيل ابراهيم عادل، لأي فريق يرغب في الحصول على خدماته خلال الوقت الحالي.



