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الاتصالات عن مبادرة "مستقبلنا رقمي": دخل الفرد يصل لـ 1000 دولار

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات للإبداع التكنولوجي، إنهم جاهزون لاستيعاب لتدريب 500 ألف شاب لتدريبهم ضمن مبادرة "مستقبلنا رقمي"، موضحا أنهم قاموا بتدريب 120 ألف شخص ضمن المبادرة.

وأشار "عثمان"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الإثنين، إلى أنه أصبح من السهل أن يحقق الفرد دخل وهو في منزله من خلال "وصلة نت"، ويصل دخل الفرد إلى 1000 دولار.

وأضاف مستشار وزير الاتصالات للإبداع التكنولوجي، أن الميزة تتيح بناء المهارات لدى الفرد، معلقا: "بنجعله يعرف إزاي يفوز بالشغلانة"، لافتا إلى أن المبادرة تستقبل الشباب من سن 18 عام، حيث تتكون المبادرة من 4 مستويات متدرجة.

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