بالأسود.. حنان مطاوع تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة حنان مطاوع، جمهورها ومتابعيها بـصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







وظهرت حنان مطاوع، بفستان أسود، واعتمدت على مكياج خفيف، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها، وجاءت التعليقات"مشاء الله - نجمة النجوم - وحشتينا".



يذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع كانت في موسم رمضان المنقضي من خلال مسلسل "القاهرة كابول" مع طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما ظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.