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مدحت صالح يختتم مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بباقة من أروع أعماله (صور)

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 01:34 ص
بوابة الفجر
مي مرسي_تصوير: عبير أحمد
اختتم اليوم النجم مدحت صالح فعاليات مهرجان مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته ال29 وذلك مع عازف البيانو عمرو سليم.


وقدم مدحت صالح باقة من أروع أغانيه في حفل ختام مهرجان القلعة ومنها "حبها، بحلم على قدى، ولا تسوى دموع، قلب واحد، المليونيرات، البلياتشو، الدنيا علمتنى، كوكب تانى، انا ابن مصر، النور مكانه فى القلوب، وعدى، حبيبى يا عاشق، ثلاث سلامات، الحلوة داير شباكها، قارئة الفنجان ويا مالكا قلبى".

وافتتحت فاعليات الدورة الـ 29 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى أطلقت فعالياته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة من محكى القلعة بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والثقافة، وسط تطبيق متكامل للإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية لمواجهة فيروس كورونا.
مدحت صالح يختتم مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بباقة من أروع أعماله (صور)
مدحت صالح يختتم مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بباقة من أروع أعماله (صور)
مدحت صالح يختتم مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بباقة من أروع أعماله (صور)
مدحت صالح يختتم مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بباقة من أروع أعماله (صور)
مدحت صالح يختتم مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بباقة من أروع أعماله (صور)
مدحت صالح يختتم مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بباقة من أروع أعماله (صور)
مدحت صالح يختتم مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بباقة من أروع أعماله (صور)
مدحت صالح يختتم مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بباقة من أروع أعماله (صور)
مدحت صالح يختتم مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بباقة من أروع أعماله (صور)
مدحت صالح يختتم مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بباقة من أروع أعماله (صور)
مدحت صالح يختتم مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بباقة من أروع أعماله (صور)
مدحت صالح يختتم مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بباقة من أروع أعماله (صور)
مدحت صالح يختتم مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بباقة من أروع أعماله (صور)
مدحت صالح يختتم مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بباقة من أروع أعماله (صور)
مدحت صالح يختتم مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بباقة من أروع أعماله (صور)
مدحت صالح يختتم مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بباقة من أروع أعماله (صور)
مدحت صالح يختتم مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بباقة من أروع أعماله (صور)
مدحت صالح يختتم مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بباقة من أروع أعماله (صور)
مدحت صالح يختتم مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بباقة من أروع أعماله (صور)
مدحت صالح يختتم مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بباقة من أروع أعماله (صور)
مدحت صالح يختتم مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بباقة من أروع أعماله (صور)
مدحت صالح يختتم مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بباقة من أروع أعماله (صور)
مدحت صالح يختتم مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بباقة من أروع أعماله (صور)
مدحت صالح يختتم مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بباقة من أروع أعماله (صور)

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