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خاص- حقيقة رحيل أوباما عن الزمالك بعد عرض الحزم السعودي

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 12:07 ص
بوابة الفجر
محمد زكي
كشف حازم فتوح وكيل أعمال يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي الاول، موقف لجنة الزمالك بشأن رحيل اللاعب عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال حازم فتوح في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : يوسف أوباما تلقى عرض رسمي من الحزم السعودي خلال الأيام الماضية، وتم عرض الأمر على لجنة الزمالك.

وأضاف : في جلسة لجنة الزمالك أمس، تم اتخاذ قرار برفض العرض المقدم من نادي الحزم ليوسف أوباما بشكل رسمي، وعدم مناقشة فكرة رحيله.

وأتم حازم فتوح حديثه : يوسف أوباما مستمر مع الزمالك بشكل طبيعي الموسم المقبل.

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