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أحمد كريمة: لا يحق للمرأة رفع دعوى طلاق إذا تزوج رجلها بأخرى

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 03:13 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن التعداد في أصله مباح، فليس واجب وليس حرام، مشيرًا إلى أن السلفية يرون أن التعدد واجب بشكل مطلق، وبعض العلمانيين يريدون منعه بشكل مطلق، وهذا شطط، وذاك شطط.

وتابع "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الاثنين، أن المقصود بتحقيق العدل بين الزوجات العدل الحسي وليس العدل القلبي، وهذا العدل يتحقق في المأكل والمشرب والملبس، والتعامل، مشيرًا إلى أن بعض الصحابة اكتفوا بواحدة، والبعض الآخر تزوج أكثر من واحدة.

ولفت إلى أن المرأة ليس من حقها منع الزوج من الزواج بأخرى، ولكن من حق المرأة أن تشترط على زوجها في عقد الزواج عدم الزواج من أخرى، مضيفًا أن الزوج لا يعاقب في حالة التعدد، لأن العقوبة تكون على جريمة، والتعدد مباح شرعًا وليس جريمة، وليس من حق المرأة أن ترفع دعوى طلاق أو انفصال للضرر بسبب الزواج بأخرى، خاصة أنها مسلمة وتعلم بأن التعدد مباحًا، متسائلًا: "لماذا المجتمع يتغاضى عن الخليلة ولا يتغاضى عن الحليلة".

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بوابة الفجر الفجر الطلاق الزواج أحمد كريمة

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