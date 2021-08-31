أحمد كريمة: لا يحق للمرأة رفع دعوى طلاق إذا تزوج رجلها بأخرى

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن التعداد في أصله مباح، فليس واجب وليس حرام، مشيرًا إلى أن السلفية يرون أن التعدد واجب بشكل مطلق، وبعض العلمانيين يريدون منعه بشكل مطلق، وهذا شطط، وذاك شطط.





وتابع "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الاثنين، أن المقصود بتحقيق العدل بين الزوجات العدل الحسي وليس العدل القلبي، وهذا العدل يتحقق في المأكل والمشرب والملبس، والتعامل، مشيرًا إلى أن بعض الصحابة اكتفوا بواحدة، والبعض الآخر تزوج أكثر من واحدة.



