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بهذه الطريقة.. أحمد السعدني يحمس الجمهور لمشاهدة فيلم 200 جنيه

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 01:45 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
شارك الفنان أحمد السعدني صورة له مع الفنانة إسعاد يونس من كواليس تصوير فيلم « 200 جنيه »، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق أحمد السعدنى قائلا: «أنا وصاحبة السعادة والتلاجة»، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن فيلم “200 جنيه”، تدور أحداثه في إطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

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