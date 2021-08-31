برلمانيون يشيدون بتوجيهات السيسي بالتوسع في إنتاج سلالات الألبان

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن التوسع في تربية السلالات كثيفة الإنتاج من الألبان واللحوم لمردودها الاقتصادي على المربين والفلاحين، تكاملًا مع جهود تنمية قرى الريف المصري، مؤكدين أن هذا التوجه يساهم في تقليل الفجوة الغذائية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.





برلماني: التوسع في إنتاج سلالات الألبان واللحوم يقلل الفجوة الغذائية

من جانبه، أكد النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أنه خلال السنوات السبع الأخيرة كان هناك أجندة تحدد أولويات القيادة السياسية وتوجهات الدولة المصرية، وأهمها الغذاء بكافة أنواعه ولعل الاهتمام غير المسبوق بزيادة مساحة الرقعة الزراعية خلال السنوات السبع الأخيرة من خلال المشروعات المتعددة للإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني تؤكد ذلك.





وأضاف "ملك" في تصريح لبوابة "الفجر" أن هذا التوجيه تحديدًا يصب في مصلحة المواطن ويساهم في تقليل الفجوة الغذائية الكبيرة في هذا القطاع، لأننا نستورد 50 % من احتياجاتنا من اللحوم، ونستورد كميات كبيرة من الألبان الخاصة بالأطفال والخاصة أيضًا بصناعة الأجبان.





استيراد الألبان ومشتقاتها

وفي السياق، قال النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، إن هناك بعضًا من الشركات تستورد الألبان ومشتقات الألبان من الخارج، ولكن يجب أن ننتج اللحوم من مصر، وهناك بعض المراكز البحثية في مصر تقوم بعمل جيد مثل مركز البحوث بسخا الذي يسعى إلى توصيل إنتاج الألبان إلى أكبر كمية ممكنة.



