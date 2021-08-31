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"الداخلية" تعلن القبض على العصابة مختطفة الطفل بالمحلة والتمكن من تحريره

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 12:15 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أعلنت وزارة الداخلية القبض على العصابة مختطفة الطفل في المحلة والتمكن من تحريره سالمًا، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

كانت سيطرت حالة من الحزن الشديد على شقيق الطفل زياد البحيرى، الذى تم خطفه صباح أمس على يد مجهولين على طريق المحلة – المنصورة، وكشف أحد أفراد أسرة الطفل، أن شقيقة الاصغر منذ أمس وهو يسأل عن زياد شقيقة والأسرة لا تعرف كيف تجيب عليه.

على جانب أخر كشفت الأجهزة الأمنية فى الغربية، أن السيارة التى قامت باختطاف الطفل زياد توجهت نحو المحل الخاص بمكان الواقعة، أكثر من 4 مرات قبل الواقعة.

ويعمل أحمد البحيرى والد الطفل زياد صاحب لمحل زيوت السيارات، واعتاد الطفل على التوجة الى المحل بصحبة أحد والديه كل يوم، وما حدث أمس أنه كان مع والدته إلى أن قام ملثمين مجهولين باختطافه.

وقامت النيابة العامة بمعاينة مكان الحادث، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لمرتكبي واقعة اختطاف الطفل زياد البحيري ٨ سنوات من أحضان والدته على أيدي مجهولين ملثمين والفرار هاربين بنطاق الطريق الدائري "المحلة _ المنصورة".

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