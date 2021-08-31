أستاذ موارد مائية: إثيوبيا تسعى للتفرقة بين القاهرة والخرطوم (فيديو)

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية، إن إثيوبيا تعمل على التفريق بين القاهرة والخرطوم، بعد التقارب الشديد الذي حدث بين البلدين خلال آخر 6 أشهر، ولكن مصر تعمل على إضاعة هذه الفرصة دائمًا.





وتابع "شراقي"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن الملء الثاني للسد الإثيوبي توقف في 19 يوليو، بعد مرور المياه من أعلى السد، مضيفًا أن أديس أبابا كانت تسابق الزمن لاستكمال الملء الثاني ولكنها لم تستطع.



