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أستاذ موارد مائية: إثيوبيا تسعى للتفرقة بين القاهرة والخرطوم (فيديو)

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 04:17 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية، إن إثيوبيا تعمل على التفريق بين القاهرة والخرطوم، بعد التقارب الشديد الذي حدث بين البلدين خلال آخر 6 أشهر، ولكن مصر تعمل على إضاعة هذه الفرصة دائمًا.

وتابع "شراقي"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن الملء الثاني للسد الإثيوبي توقف في 19 يوليو، بعد مرور المياه من أعلى السد، مضيفًا أن أديس أبابا كانت تسابق الزمن لاستكمال الملء الثاني ولكنها لم تستطع.

وأشار إلى أن هناك تخبطًا شديدًا في بناء السد الإثيوبي، فمن المفترض الانتهاء من السد في 2017، وهذا لم يحدث، والمرحلة الأولى لتوليد الكهرباء كانت من المفترض أن تحدث في 2014، وهذه المرحلة لم تحدث حتى اليوم، رغم تخزين ما يقرب من 10 مليارات متر مكعب.

الكلمات المفتاحية

مصر بوابة الفجر القاهرة الفجر السودان السد الإثيوبي إثيوبيا

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