ريال مدريد يفاجئ الجميع ويخطف "القاطرة"

اقترب نادي ريال مدريد الإسباني من التعاقد الرسمي مع الفرنسي كامافينجا لاعب وسط فريق رين قبل ساعات من إغلاق الميركاتو الصيفي.





واكدت التقارير على أن ريال مدريد توصل لاتفاق شبه رسمي مع اللاعب بالاتفاق على كافة البنود الشخصية في عقده الخاصة براتبه السنوي ومدة العقد.





وحسم ريال مدريد صفقة التعاقد مع كامافينجا نظير دفع 30 مليون يورو لنادي رين الفرنسي للتخلي عن خدمات اللاعب والذي من المقرر نهاية عقده في الصيف المقبل.





وكان لدي باريس سان جيرمان رغبة في التعاقد مع كامافينجا أيضاً، لكن اللاعب اختار اللعب في ملعب البرنابيو.