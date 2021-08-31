الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر المواطنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس اليوم الثلاثاء، خلال بيان نشرته، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجاءت توقعات خبراء الطقس كالتالي:





حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.





الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.