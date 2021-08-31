عاجل.. ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفل بالغربية وإعادته سالماً لأهله

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفل بالغربية وإعادته سالمًا لأهليته.





جاء ذلك في ضربة أمنية جديدة للأمن العام، بقيادة اللواء علاء سليم، تؤكد مدى قدرة أجهزة وزارة الداخلية على تحقيق الأمن للمواطنين وفرض هيبة القانون وبث الطمأنينة بين المواطنين، نجحت الأجهزة الأمنية من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير الجناه وفحص كافة الملابسات المحيطة بالواقعة التى تناولتها مواقع التواصل الإجتماعى، فى ضبط مرتكبى واقعة خطف طفل بالغربية وإعادته لأهليته سالمًا.