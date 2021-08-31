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عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 12:31 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
كشف مصدر مسئول داخل النادى الأهلى عن آخر تطورات ملف الصفقات الصيفية التي يجريها مسئولى القلعة الحمراء من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل إنتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية والمقرر أن تنتهي بنهاية الشهر الجاري.

وأكد المصدر أن أحمد شريف مهاجم وادي دجلة ومنتخب الشباب ضمن دائرة اهتمام النادي الأهلي للتعاقد معه في الموسم المقبل، وذلك بعد إعجاب بيتسو موسيمانى المدير الفنى بمستواه ومشاهدة تسجيلات للمباريات التى شارك فيها اللاعب مع فريقه خلال الدورى الممتاز.

وأوضح أن لجنة التعاقدات بالنادى حصلت على الضوء الأخضر لبدء التفاوض مع وادى دجلة لمعرفة الشروط المالية لاتمام الصفقة، وذلك فى إطار سعى الاهلى لضخ دماء جديدة الى صفوف الفريق لعلاج الأخطاء ووضع حد لازمة النقص العددى التى عانى منها الأهلى خلال مشواره فى الدوري.

جدير بالذكر أن الأهلي تعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة وبيرسى تاو ولويس ميكيسونى وكريم فؤاد وتتواصل مساعى النادى لاتمام باقى الصفقات التى طلبها موسيمانى قبل انطلاق الموسم الجديد.

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