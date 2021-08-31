عادل حمودة: خطاب السيسي في مؤتمر "بغداد للتعاون" كان مكثفا وواضحا

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن انعقاد مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة" دليلا على أن العراق تسترد بعضا مما كانت تمتلكه في السابق باعتبارها دولة من الدول العربية المؤثرة في المنطقة، لافتا إلى أن العراق خرجت من قوقعة الإرهاب إلى حد كبير.



وأشار "حمودة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الإثنين، إلى أن حجم الفساد الذي قدرته بعض مراكز الأبحاث الأمريكية في العراق يقدر بنحو تريليون دولار في الفترة السابقة، لافتا إلى أن العراق سعى جاهدا للخروج من المأزق، وانعقاد المؤتمر رمزا لهذا الخروج.



وأضاف أن العالم تعجب لأن القمة كان بها مصر والكويت والأردن والإمارات وأيضا تركيا وإيران، وقطر، وكذلك فرنسا، حيث توقف العالم عند وجود دول كانت حتى وقت قريب متناقضة المصالح، وجلوس الدول يعد مشهدا ينبأ بكثير من التفاؤل، ولا يكتمل التفاؤل إلا باكتمال ما جاء في خطب الممثلين في المؤتمر، مشيدا بخطاب الرئيس السيسي واصفا إياه بـ "الخطاب المكثف والواضح".

