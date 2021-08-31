Advertisements

بعد تصدره التريند.. أبرز المعلومات عن الفنان أسامة عباس

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 02:20 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر


أثار الفنان أسامة عباس، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار رسالة باسمه بعدم إرسال المنتجين أدوراً له، وبالبحث عن ذلك الحساب تبين أن الحساب جديد وأنشئ خلال الأيام الماضية كما أنه لا يخص الفنان أسامة عباس بأي شئ، ولا يتابعه أي فنان أو شخصية مشهورة.

نرصد في هذا التقرير أبرز المعلومات عن الفنان أسامة عباس:


ولد عام1939وحصل على الليسانس من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام1961، كما عمل في بداية حياته في مهنة المحاماه، تزوج من جارته نانيس والذي أنجب منها ثلاثة أبناء وهم أحمد ومحمد و رانيا.

بدأ حياته الفنية، فى الدراما عندما انضم إلى ثلاثي أضواء المسرح في أواخر الستينات واشترك معهم في العديد من المسرحيات، ومنها: مسرحية فندق الأشغال الشاقة، وطبيخ الملائكة، وأحدث امرأة في العالم.

كما إنه شارك في العديد من الأفلام السينمائية والتي تقرب إلي 30عمل، ومن أبرزها: هاللو أمريكا، سنه أولى نصب، الواد محروس بتاع الوزير، احترس من الخط، يا عزيزي كلنا لصوص.

أخبار تهمك

عاجل - أول تعليق من صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

نيمار يُفاجىء برشلونة بهذا القرار

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. العثور على "الطفل زياد" المختطف في المحلة الكبرى

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

مجزرة في الأهلي.. موسيماني يطيح بـ8 لاعبين

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من ضم أفضل لاعب في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقرر إعارة مدافعه

منذ ساعة و نصف

يوفنتوس يقترب من خطف نجم برشلونة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مفاجأة.. سر تعطل صفقة مبابي مع ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

التفاصيل الكاملة لصفقة كامافينجا مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة حول انتقال عبد الله السعيد إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يفاجئ الجميع ويخطف "القاطرة"

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:31 ص

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

10:40 م

التفاصيل الكاملة لصفقة كامافينجا مع ريال مدريد

12:46 ص

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

11:54 م

عاجل.. العثور على "الطفل زياد" المختطف في المحلة الكبرى

11:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements