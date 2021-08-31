بعد تصدره التريند.. أبرز المعلومات عن الفنان أسامة عباس





أثار الفنان أسامة عباس، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار رسالة باسمه بعدم إرسال المنتجين أدوراً له، وبالبحث عن ذلك الحساب تبين أن الحساب جديد وأنشئ خلال الأيام الماضية كما أنه لا يخص الفنان أسامة عباس بأي شئ، ولا يتابعه أي فنان أو شخصية مشهورة.



نرصد في هذا التقرير أبرز المعلومات عن الفنان أسامة عباس:





ولد عام1939وحصل على الليسانس من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام1961، كما عمل في بداية حياته في مهنة المحاماه، تزوج من جارته نانيس والذي أنجب منها ثلاثة أبناء وهم أحمد ومحمد و رانيا.



بدأ حياته الفنية، فى الدراما عندما انضم إلى ثلاثي أضواء المسرح في أواخر الستينات واشترك معهم في العديد من المسرحيات، ومنها: مسرحية فندق الأشغال الشاقة، وطبيخ الملائكة، وأحدث امرأة في العالم.



كما إنه شارك في العديد من الأفلام السينمائية والتي تقرب إلي 30عمل، ومن أبرزها: هاللو أمريكا، سنه أولى نصب، الواد محروس بتاع الوزير، احترس من الخط، يا عزيزي كلنا لصوص.

