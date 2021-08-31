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عادل حمودة يكشف عن تأثير مساندة مصر للعراق

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 12:50 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن مصر هى التي قامت بفتح الباب لدعم العراق من خلال التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، وهو ما كان واضحا في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة" عندما تحدث عن مجموعة من القواعد يجب أن تلتزم بها دول الجوار للعراق.

وأشار "حمودة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الإثنين، إلى أن كثير من التيارات القوية في العراق مثل تيار مقتدى الصدر كان رافضا أن تجرى الانتخابات العراقية يوم 10 أكتوبر، ولكنه استشعر من خلال الدعوة للمؤتمر والمساندة المصرية للعراق طبيعة الموقف وقرر المشاركة في الانتخابات، معلقا: "هناك تحور".

وأضاف رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، أن الرئيس السيسي شدد في كلمته على عدم دعم التنظيمات الإرهابية المسلحة، وأن يكون السلاح العراقي في يد الجيش العراقي، لافتا إلى أن المشكلة الكبرى في العراق الىن لاتزال وجود ميليشيات لدول الجوار، ولا يزال هناك تدخل في الشأن العراقي بشكل أو بآخر.

الكلمات المفتاحية

مصر عادل حمودة بوابة الفجر الفجر العراق

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