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التفاصيل الكاملة لصفقة كامافينجا مع ريال مدريد

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 12:46 ص
بوابة الفجر
محمد أبوليلة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن التفاصيل الكاملة لصفقة ريال مدريد مع الفرنسي كامافينجا لاعب وسط فريق رين.


ووفقا للصحفي "فابريزيو رومانو" لشبكة سكاي سبورت، أن نادي ريال مدريد توصل لاتفاق رسمي مع إدارة رين الفرنسي للحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ 18 عام هذا الصيف من أجل تدعيم خط الوسط.


وأشار الصحفي إلى أن نادي ريال مدريد قدم عرضاً لنادي رين بقيمة 30 مليون يورو بعقد يمتد حتي نهاية صيف عام 2026 من أجل حسم التعاقد مع كامافينجا.


واكد الصحفي، أن ريال مدريد نجح في التفوق على باريس سان جيرمان في الصفقة بعدما أبدي النادي الفرنسي اهتمامه بضم اللاعب إلا أن رغبة كامافينجا في الانتقال لريال مدريد حسمت الأمور لصالح الملكي.


يذكر أن اللاعب الشاب مرتبط بعقد مع فريق رين سينتهي مع نهاية صيف عام 2022 ولذلك فتح النادي الباب أمام رحيله هذا الصيف بدلا من خروجه مجانا في الصيف المقبل.

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