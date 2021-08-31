Advertisements

عادل حمودة: التعاون "المصري الأردني العراقي" يمكن أن يكون نواه لتحالف أكبر

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 12:55 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي هو صحفي وكاتب، وحاصل على ماجيستير في القانون، وكان رئيسا لجهاز المخابرات العراقي لمدة 4 سنوات.

وأشار "حمودة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الإثنين، إلى أن "الكاظمي" استطاع فهم طبيعة العراق من خلال عمله، مضيفا: "الكاظمي جرب درجات متتالية في التعامل"، حيث أنه اتصل أولا بالدول المحيطة بالعراق، وتبادل المباحثات مع عدة أطراق وأجرى حوارات استراتيجية مع أمريكا.

وأضاف رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، أن مصطفى الكاظمي انتقل إلى خطوة أخرى وهى محاولة التقريب بين وجهات النظر المختلفة، ثم جاءت الخطوة الثالثة وهى التحالف الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، وهناك دراسات ترى أن هذا التحالف الثلاثي يمكن أن يكون نواة لتحالف أكبر يضم دول أخرى في المنطقة.

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. العثور على "الطفل زياد" المختطف في المحلة الكبرى

منذ ساعتين و 29 دقيقة

ريال مدريد يفاجئ الجميع ويخطف "القاطرة"

منذ ساعتين و 8 دقيقة

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجأة حول انتقال عبد الله السعيد إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من ضم أفضل لاعب في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مجزرة في الأهلي.. موسيماني يطيح بـ8 لاعبين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يقرر إعارة مدافعه

منذ ساعة و نصف

التفاصيل الكاملة لصفقة كامافينجا مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول تعليق من صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

نيمار يُفاجىء برشلونة بهذا القرار

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

منذ حوالي 10 ساعة

يوفنتوس يقترب من خطف نجم برشلونة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مفاجأة.. سر تعطل صفقة مبابي مع ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ ساعتين و 33 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:31 ص

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

10:40 م

التفاصيل الكاملة لصفقة كامافينجا مع ريال مدريد

12:46 ص

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

11:54 م

عاجل.. العثور على "الطفل زياد" المختطف في المحلة الكبرى

11:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements