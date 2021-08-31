عادل حمودة: التعاون "المصري الأردني العراقي" يمكن أن يكون نواه لتحالف أكبر

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي هو صحفي وكاتب، وحاصل على ماجيستير في القانون، وكان رئيسا لجهاز المخابرات العراقي لمدة 4 سنوات.



وأشار "حمودة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الإثنين، إلى أن "الكاظمي" استطاع فهم طبيعة العراق من خلال عمله، مضيفا: "الكاظمي جرب درجات متتالية في التعامل"، حيث أنه اتصل أولا بالدول المحيطة بالعراق، وتبادل المباحثات مع عدة أطراق وأجرى حوارات استراتيجية مع أمريكا.



وأضاف رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، أن مصطفى الكاظمي انتقل إلى خطوة أخرى وهى محاولة التقريب بين وجهات النظر المختلفة، ثم جاءت الخطوة الثالثة وهى التحالف الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، وهناك دراسات ترى أن هذا التحالف الثلاثي يمكن أن يكون نواة لتحالف أكبر يضم دول أخرى في المنطقة.

