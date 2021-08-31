Advertisements

عاجل.. الأهلي يقرر إعارة مدافعه

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 12:53 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
استقر مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إعارة أحد مدافعي الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية، لأحد أندية الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورت، إن النادي الأهلي استقر بشكل رسمي، على إعارة مدافعه محمد عبدالمنعم خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وتابع فايق، أن محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي يمتلك خلال الوقت الحالي أكثر من عرض للرحيل عن صفوف المارد الأحمر.

واشار إلى أن سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي أبرز أندية الدوري المصري الممتاز التي ترغب في الحصول على خدمات محمد عبدالمنعم خلال الميركاتو الحالي.

أخبار تهمك

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مفاجأة.. سر تعطل صفقة مبابي مع ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

التفاصيل الكاملة لصفقة كامافينجا مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

يوفنتوس يقترب من خطف نجم برشلونة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم أفضل لاعب في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يقرر إعارة مدافعه

منذ ساعة و نصف

مجزرة في الأهلي.. موسيماني يطيح بـ8 لاعبين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول تعليق من صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة حول انتقال عبد الله السعيد إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. العثور على "الطفل زياد" المختطف في المحلة الكبرى

منذ ساعتين و 28 دقيقة

ريال مدريد يفاجئ الجميع ويخطف "القاطرة"

منذ ساعتين و 8 دقيقة

نيمار يُفاجىء برشلونة بهذا القرار

منذ حوالي 9 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:31 ص

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

10:40 م

التفاصيل الكاملة لصفقة كامافينجا مع ريال مدريد

12:46 ص

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

11:54 م

عاجل.. العثور على "الطفل زياد" المختطف في المحلة الكبرى

11:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements