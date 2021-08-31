عاجل.. الأهلي يقرر إعارة مدافعه

استقر مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إعارة أحد مدافعي الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية، لأحد أندية الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





وقال الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورت، إن النادي الأهلي استقر بشكل رسمي، على إعارة مدافعه محمد عبدالمنعم خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





وتابع فايق، أن محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي يمتلك خلال الوقت الحالي أكثر من عرض للرحيل عن صفوف المارد الأحمر.





واشار إلى أن سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي أبرز أندية الدوري المصري الممتاز التي ترغب في الحصول على خدمات محمد عبدالمنعم خلال الميركاتو الحالي.



