Advertisements

عادل حمودة يكشف تفاصيل دراسة مهمة عن مستقبل مصر (فيديو)

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 02:17 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة" يُعد دعما للعراق ولرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في نفس الوقت.

وكشف "حمودة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الاثنين، عن أهمية التعاون "المصري الأردني العراقي"، قائلا إن إحدى الدراسات الأمريكية المهمة تناولت دراسة أجرها محلل أمريكي وأكد فيها ضرورة أن يكون لمصر دور مؤثر في المنطقة، حيث يرى أن مصر دولة متسامحة في التعامل مع الأديان، وأن وجود جيش قوي لمصر يجعل الدول العربية تشعر بأمان أكثر.

وأضاف رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، أنه سيكون هناك دعمًا سياسيًا واستراتيجيًا للعراق وسيكون هناك إصرارًا من مصر على خروج كل الميليشيات من العراق، لافتًا إلى أن مصر ستساند العراق في هذا الأمر، مشددًا على أن استراد العراق لمكانته وقوته أمر مهم وضروري.

وتابع: "يجب أن نعترف أن صدام حسين عندما غزا الكويت كسر وحطم النظام العربي.. حيث انقلب النظام العربي رأسًا على عقب بعد غزو الكويت"، مؤكدًا أن مصر ستساند العراق.

الكلمات المفتاحية

مصر والعراق عادل حمودة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. العثور على "الطفل زياد" المختطف في المحلة الكبرى

منذ ساعتين و 26 دقيقة

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول تعليق من صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

نيمار يُفاجىء برشلونة بهذا القرار

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجأة حول انتقال عبد الله السعيد إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

التفاصيل الكاملة لصفقة كامافينجا مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يقرر إعارة مدافعه

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. سر تعطل صفقة مبابي مع ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من ضم أفضل لاعب في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ ساعتين و 31 دقيقة

يوفنتوس يقترب من خطف نجم برشلونة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

منذ حوالي 10 ساعة

مجزرة في الأهلي.. موسيماني يطيح بـ8 لاعبين

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يفاجئ الجميع ويخطف "القاطرة"

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

عادل حمودة: هيكل صفقة القرن يبدأ من غزة

وزير الخارجية الفرنسي من بغداد: نقف بجانب العراق فى البناء ودعم القوات العراقية

عاجل.. السيسي يُجري اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي الجديد

تعليق ناري من عادل حمودة على حوار رغد صدام حسين التلفزيوني (فيديو)

عادل حمودة: التسامح داخل مصر يؤهلها للعب دور الوسيط المتفاهم بالمنطقة

وثقتها لقاءاته مع الكاظمي.. علاقات قوية تربط مصر بالعراق منذ بداية عهد السيسي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:31 ص

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

10:40 م

التفاصيل الكاملة لصفقة كامافينجا مع ريال مدريد

12:46 ص

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

11:54 م

عاجل.. العثور على "الطفل زياد" المختطف في المحلة الكبرى

11:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements