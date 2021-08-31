عادل حمودة يكشف تفاصيل دراسة مهمة عن مستقبل مصر (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة" يُعد دعما للعراق ولرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في نفس الوقت.





وكشف "حمودة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الاثنين، عن أهمية التعاون "المصري الأردني العراقي"، قائلا إن إحدى الدراسات الأمريكية المهمة تناولت دراسة أجرها محلل أمريكي وأكد فيها ضرورة أن يكون لمصر دور مؤثر في المنطقة، حيث يرى أن مصر دولة متسامحة في التعامل مع الأديان، وأن وجود جيش قوي لمصر يجعل الدول العربية تشعر بأمان أكثر.





وأضاف رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، أنه سيكون هناك دعمًا سياسيًا واستراتيجيًا للعراق وسيكون هناك إصرارًا من مصر على خروج كل الميليشيات من العراق، لافتًا إلى أن مصر ستساند العراق في هذا الأمر، مشددًا على أن استراد العراق لمكانته وقوته أمر مهم وضروري.



