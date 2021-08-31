بنيولوك جديد.. منة فضالي تفاجيء جمهورها في أحدث جلسة تصويرية لها

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها ومتابعيها، عدة صور من أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام







وظهرت منة فضالى، بنيولوك جديد، وعلقت على الصورة، قائلة “أبيض وأسود”، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.





يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة، العمل عُرض رمضان الماضي 2021