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اختلفت مع والدتها فاأنهت حياتها.. تفاصيل انتحار فتاة في الإسكندرية

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 03:57 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
أقدمت فتاة مصرعها، على الإنتحار من الطابق السادس في أحد عقارات منطقة البيطاش بحي العجمي بالإسكندرية.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من  قسم شرطة الدخيلة، غرب الإسكندرية، يفيد بسقوط فتاة من الطابق السادس بمنطقة "شهر العسل"، بالعجمي البيطاش غربي المحافظة.

وعلى الفور، توجه ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وتبيّن أن الفتاة تُدعى "دعاء م. ط."، 25 سنة، كانت تعيش مع والدتها في المنزل، وألقت بنفسها من الطابق السادس، إثر مشادة وخلاف مع والدتها، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

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بوابة الفجر انتحار الفجر الإسكندرية

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