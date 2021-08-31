اختلفت مع والدتها فاأنهت حياتها.. تفاصيل انتحار فتاة في الإسكندرية

أقدمت فتاة مصرعها، على الإنتحار من الطابق السادس في أحد عقارات منطقة البيطاش بحي العجمي بالإسكندرية.





تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، غرب الإسكندرية، يفيد بسقوط فتاة من الطابق السادس بمنطقة "شهر العسل"، بالعجمي البيطاش غربي المحافظة.



