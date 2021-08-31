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عادل حمودة يحذر المنطقة من خطر قادم

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 01:17 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إنه من الصعب أن يتلاشى التدخل في الشأن العراقي في وقت قصير، ولكن يجب التعويل على الانتخابات البرلمانية في أكتوبر المقبل.

وأشار "حمودة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الإثنين، إلى أن محاولة خروج الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة وخروجها من أفغانستان والعراق  من أفكار الرئيس الأسبق أوباما.

وأضاف رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، أن أوباما كان يرى أهمية الابتعاد عن منطقة الشرق الأوسط، وهو ما نفذه جو بايدن، لافتا إلى أنه لا يرى أن داعش ستعود للعراق بعد ما تم القضاء عليها، ولكن المنطقة يجب أن تكون حذرة من موجات الإرهاب من تنظيم القاعدة وداعش خراسان.

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فغانستان عادل حمودة بوابة الفجر برلمانيه الفجر افغانستان

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