عادل حمودة: التجربة المصرية في التنمية متكاملة ومتناسقة (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن التجربة المصرية ستطبق في العراق، لافتا إلى أن رئيس مجلس التعاون الخليجي أشار إلى فكرة عقد مؤتمر للاستثمار في العراق أو تنمية العراق أو إعمار العراق.





وأشار "حمودة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الاثنين، إلى أن هذا الملف سيكون من الملفات التي عليها تنافس من دول عربية، وأيضا دول أوروبية، وشركات آسيوية.





وأضاف رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، أن التجربة المصرية في التنمية واضحة تبدأ بالبنية الأساسية والطرق والكهرباء ثم تنتقل إلى توفير مساكن للمواطنين ثم رفع كفاءة خدمات التعليم والصحة ثم زيادة الاستثمارات، معلقا: "مصر نفذت بكل هذه الخطوات في وقت واحد".



