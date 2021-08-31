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إبراهيم سعيد: ثلاثي الأهلي وقع في نفس خطأ شيكابالا ولم يعاقب

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 01:20 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
أكد إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي السابق، أن ثنائي القلعة الحمراء السابق، رمضان صبحي وحسام عاشور، بالإضافة إلى لاعب الأحمر الحالي محمود كهربا، قد وقعوا في نفس خطأ محمود شيكابالا، قائد الزمالك، ولم يتم معاقبتهم.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "ما فعله شيكابالا بعد حسم الدوري فعله حسام عاشور ورمضان صبحي، من قبل ولم يتم توقيع أي عقوبة عليهما، وما فعله أثناء التتويج أيضًا فعله كهربا مع فضل من قبل ولم يتم عقابه بالإيقاف 8 أشهر".

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة، كان قد أعلن عن إيقاف محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك لمدة 8 أشهر، وغرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه.

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