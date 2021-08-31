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قبل ما تنزل.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 08:08 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (50: 70 كم س) وارتفاع الأمواج (3: 4 متر).

قبل ما تنزل.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة
قبل ما تنزل.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة

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