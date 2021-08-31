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إبراهيم سعيد: تعرضت للإهانة من جمهور الأهلي والزمالك وشيكابالا معذور

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 01:22 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
أكد إبراهيم سعيد نجم الزمالك السابق، أنه تعرض للإهانة من جماهير الأهلي والزمالك، عندما لعبكرةفي الناديين من قبل.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذييذاع على قناة النهار، "تعرضت لإهانات من جمهور الزمالك عندما كنت ألعب بالأهلي، وإهانات من جمهور الأهلي عندما كنت ألعب بالزمالك".

وتابع، "هذه الإهانات لم تصل إلى هذا الحد من التجريح، مثل الإهانات التي يتعرض لها شيكابالا، وأي شخص في الكون يتعرض لمثل تلك الإهانات ستخرج منه تصرفات قد لا يرغب بها غصب عنه".

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