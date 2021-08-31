مبابي كلمة السر.. يوفنتوس يستهدف التعاقد مع نجم باريس

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود محاولات قوية من قبل نادي يوفنتوس للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بعد رحيل كريستيانو رونالدو إلى صفوف مانشستر يونايتد.





ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية فإن الصفقة صعبة الحدوث في ظل رغبة ماورو إيكاردي الاستمرار مع باريس سان جيرمان الموسم المقبل وعدم نيته الرحيل.





ولكن في حال استمر كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان ورفض النادي الفرنسي انتقاله إلى ريال مدريد، فقد يغير ذلك من مستقبل إيكاردي وموقفه من الانتقال إلى يوفنتوس.





وستكون فرص إيكاردي صعبة في المشاركة في ظل وجود كيليان مبابي بالفريق، وهو ما قد يجعله يفضل الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وينتظر نادي يوفنتوس الضوء الأخضر من المهاجم الأرجنتيني من أجل التحرك في المفاوضات مع باريس سان جيرمان من أجل استعارته في الموسم الجديد.



