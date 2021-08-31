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لهذا السبب.. ميريهان حسين توجه رسالة شكر وتقدير لأشرف عبد الباقى

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 03:31 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر .
وجهت الفنانة ميرهان حسين رسالة شكر لفريق عمل مسرحية "شمسية و اربع كراسي"، التي عرضت مؤخرا في الساحل الشمالي.

وكتبت مريهان عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام: "فخورة جدا و مبسوطة جدًا جدًا إن أول تجربة ليا على خشبة المسرح كانت مع نجم كبير صاحب خبرة عظيمة في المسرح أستاذ أشرف عبد الباقي شكرًا جدًا أنا محظوظة إنك اخترتني اشارك في المسرحية الجميلة.


وتابعت"شكرًا لكل زمايلي العسل انا اتعلمت منكو و اتبسطت اوي معاكو و شكرًا للجمهور اللي شرفونا بحضورهم مسرحية شمسية و اربع كراسي "

يشارك النجم أشرف عبد الباقي في بطولة المسرحية النجوم محمد عبد الرحمن، أوس أوس، محمد أنور، مريهان حسن، المسرحية من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.

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