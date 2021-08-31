Advertisements

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 6 وفيات جديدة

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 01:42 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 238580 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 263 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 6 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 288162 من ضمنهم 238580 حالة تم شفاؤها، و16727 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
‏https:bit.ly2MHG97L
نسخة ايفون
‏https:apple.co3gURgYJ

أخبار تهمك

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يفاجئ الجميع ويخطف "القاطرة"

منذ ساعتين و 8 دقيقة

نيمار يُفاجىء برشلونة بهذا القرار

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. العثور على "الطفل زياد" المختطف في المحلة الكبرى

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم أفضل لاعب في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة حول انتقال عبد الله السعيد إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مجزرة في الأهلي.. موسيماني يطيح بـ8 لاعبين

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. سر تعطل صفقة مبابي مع ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

منذ حوالي 10 ساعة

يوفنتوس يقترب من خطف نجم برشلونة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

التفاصيل الكاملة لصفقة كامافينجا مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يقرر إعارة مدافعه

منذ ساعة و نصف

عاجل - أول تعليق من صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:31 ص

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

10:40 م

التفاصيل الكاملة لصفقة كامافينجا مع ريال مدريد

12:46 ص

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

11:54 م

عاجل.. العثور على "الطفل زياد" المختطف في المحلة الكبرى

11:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements