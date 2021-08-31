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أوباما يوضح موقفه من عرض الحزم السعودي

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 01:48 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي


كشف يوسف أوباما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقفه من الرحيل إلى الدوري السعودي والانضمام إلى صفوف نادي الحزم.

وقال يوسف أوباما في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه لن يعارض قرار الزمالك، سواء بالبقاء أو الرحيل.

وطالب أوباما، جمهور الزمالك، بالتضامن مع محمود شيكابالا قائد القلعة البيضاء، ضد العقوبة الموقعة عليه من الاتحاد المصري لكرة القدم، بالايقاف لمدة 8 أشهر.

جدير بالذكر أن أوباما تلقى عرضًا من نادي الحزم السعودي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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