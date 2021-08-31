نجم برشلونة يقترب من توتنهام

أكدت تقارير صحفية إسبانية صباح اليوم، أن البرازيلي إيمرسون لاعب برشلونة، بات قريبًا من التوقيع لتوتنهام الإنجليزي، قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي.





ووفقاً لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة وتوتنهام قد توصلا لاتفاق، يفيد بانتقال إيمرسون لصفوف السبيرز مقابل 23 مليون يورو، ويمكن الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة".





وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سيحصل على المزيد من الأموال في ظل أزمته التي يمر بها في الوقت الراهن، على الرغم من أنه سيتعين عليه، دفع جزء من الصفقة إلى ريال بيتيس، حيث سيحصل النادي الأندلسي على نسبة 10% من إجمالي الصفقة.





وكان برشلونة قد استعاد إيمرسون من ريال بيتيس هذا الصيف، مقابل 9 ملايين يورو، حيث كان ينوي الاعتماد عليه خلال الفترة الحالية، بعد تألقه في صفوف بيتيس.



