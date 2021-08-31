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أيتن عامر تشيد بمجهود رجال الشرطة بعد تمكنهم من العثور على طفل المحلة المختطف

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 03:53 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
وجهت الفنانة أيتن عامر، رسالة شكر وتقدير إلى رجال وزارة الداخلية بعد نجاح الأجهزة الأمنية، فى ضبط مرتكبى واقعة خطف طفل بالغربية وإعادته لأهليته سالماً.

وكتبت الفنانة آيتن عامر علي "تويتر":" ‏الف حمد و شكر ليك يا رب ، تسلمى يا بلدى و يسلموا رجالتك،كنت متأكدة ان الشرطة حيوصلوا للمجرمين دول"



وكانت قد تداولت منصات التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو رصد لحظات إختطاف طفل من أمام محل تجاري، وظهر في المقطع ملثمان يستقلان سيارة حملت لوحات معدنية أرقامها "د و ق - 1264"، حيث قاما بجذب الطفل ووضعه داخل السيارة وفروا هاربين.

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