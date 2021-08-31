وسط حضور جماهيري مميز.. "الملوك" بطلا لدوري "مستقبل وطن" في موسمه الثالث بإمبابة (صور)

أُسدل الستار اليوم على فعاليات دوري مستقبل وطن في إمبابة بالجيزة، بمباراة قوية تتميز بالإثارة والمتعة الكروية والتي أقيمت على ملعب منتدى شباب إمبابة بحضور النائب عادل ناصر أمين عام الجيزة وسيد درويش أمين قسم إمبابة والنائب وليد المليجى عضو مجلس الشيوخ وحسن عمر أمين العضوية بمحافظة الجيزة ووائل الشريف مساعد أمين الشباب بالجيزة وسعيد إبراهيم رمضان ومحمد زين الصغير الأمناء المساعدين بأمانة إمبابة وأحمد درويش أمين قطاع الأعمال بأمانة إمبابة ومحمد الصفطاوى أمين الشباب بأمانة إمبابة وأشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة وأشرف إمام رئيس هيئة المطابع الأميرية وعدد من أعضاء هيئة مكتب وأمناء الأمانات بأمانة إمبابة.





وجاء ذلك في إطار السياسة العامة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن واهتمامه الخاص بالشباب وتشجيع مشاركتهم بالرياضة وحسن استثمار طاقاتهم وانطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن وتحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، والنائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب وتحت رعاية وإشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب وتحت رعاية وإشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل أمين التنظيم بالمحافظة.





وأسفرت المباراة النهائية عن فوز فريق الملوك على فريق طابا بنتيجة 1/2 ليصعد فريق "الــمــلـــوك" ممثلاََ عن إمبابة في التصفيات النهائية لدوري مستقبل وطن بالمحافظة.





وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري وفقرة التنورة ثم كلمة سيد درويش أمين الحزب بإمبابة الذي رحب فيها بالضيوف على أرض الملعب مُعرباً عن سعادته بالبطولة منذ البداية وحتى اليوم الختامي لما وجده من الشباب المشارك في الدوري من حماس وجدية ومنافسة شريفة على الفوز بلقب البطولة مشيداََ بالمجهود المبذول في الدوري وخصوصا ختام البطولة موجهاََ الشكر لكل القائمين على التنظيم.





وتلاه كلمة النائب عادل ناصر أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة والذى أكد فيها أن الحزب حقق الغرض المطلوب من الدوري وهو احتواء الشباب وتوجيه أفكاره إلى الرياضة وخصوصاً كرة القدم لما تلقاه من شعبية كبيرة لدى الشارع المصري موجهاً تحياته لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى راعى الشباب والرياضة فى مصر.





ومن جانبه أشاد النائب وليد المليجى عضو مجلس الشيوخ بمجهود أمانة قسم إمبابة بقيادة سيد درويش فى تنظيم الدورى وخروجه بالشكل الذى يليلق بحزب مستقبل وطن.





وفى ختام اليوم تسلم فريق الملوك مبلغ ١٠ آلاف جنيه وميداليات المركز الأول، وحصل فريق طابا على جائزة المركز الثانى مبلغ ٨ آلاف جنيه وميداليات المركز الثانى، كما حصل فريق نسور إمبابة على جائزة المركز الثالث وهى مبلغ خمس آلاف جنيه وميداليات المركز الثالث، وحصل اللاعب أحمد رجب على جائزة هداف الدوري برصيد 10 أهداف واللاعب حسن يوسف على جائزة أحسن لاعب واللاعب محمد صبرى على جائزة أحسن أخلاق وحصل رجب محمود على جائزة أحسن حارس مرمى، كما تم تكريم الحكمين محمد سعيد شيكا وحسن عادل.





وأهدى سيد درويش أمين قسم إمبابة، درع تكريم من أمانة القسم إلى النائب عادل ناصر أمين عام محافظة الجيزة ودرع تكريم إلى النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب تسلمها عنه النائب عادل ناصر.



