زين كرزون تخطف الأنظار بإطلالة من حمام السباحة





نشرت الفنانة الأردنية ​زين كرزون​ مجموعة صور عبر صفحتها الخاصّة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، من أمام إحدى أحواض السباحة، وهي ترتدي فستان بحر قصير باللون الأبيض.



وعلقت عليها معبرة عن استمتاعها بالعطلة الصيفية: "إذا نويت أن تطير.. تخلّى عن كل ما يزيد من وزنك"، باللغة الإنجليزية.



وتفاعل عدد من متابعيها مع إطلالتها، معبرين عن إستيائهم من تصرفها هذا ومنتقدين للبسها، كما دافع البعض الآخر واعتبرها حرية شخصية، مؤكدين أنه لا يحق لأحد أن يقيد تصرفات غيرها حتى لو كانت من المشاهير.