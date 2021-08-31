ميدو: اتحاد الكرة يخفف عقوبة شيكابالا

أوضح الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، سوف يعلن خلال أيام عن تخفيف عقوبة محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك









وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "خلال الأيام القليلة القادمة، سيتم تخفيف عقوبة إيقاف شيكابالا من 8 أشهر إلي 3 أشهر فقط".





وفي سياق آخر، أوضح، "عمرو السولية أصبح قريب جدا من تجديد تعاقده مع الأهلي، وسيتم عقد جلسة لحسم الملف بعد فترة التوقف الدولي".





وتابع، "لا يوجد بديل لعمرو السولية داخل الاهلي، وهناك فقر كبير في هذا المركز في جميع أندية مصر، لذلك يحسب للأهلي حسم ملف التجديد للاعب".





وأكد، "السولية ومحمد شريف وعلي معلول اهم 3 لاعبين في الأهلي، ويأتي بعدهم محمد مجدي أفشة، وهناك رغبة لدى قفشة وحسين الشحات بتجديد ورفع قيمة عقودهم مع الأهلي".



