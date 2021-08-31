Advertisements

ميدو: الزمالك وبيراميدز سيحاربان من أجل استكمال منافسات الكأس

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 02:28 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن الزمالك وبيراميدز، سيحاربان من أجل استكمال منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس مصر.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "اتحاد الكرة لم يجد مباريات يؤجلها، فقرر تأجيل قرعة الدوري لأول مرة في تاريخ مصر".

وتابع، "قرارات اتحاد الكرة تشير بشكل كبير لإلغاء بطولة كأس مصر، فهو يحاول إجبار بعض الأندية للرضوخ لقرار إلغاء البطولة، ولكن الزمالك وبيراميدز تحديدا سيحاربان من أجل استكمال منافسات الكأس".

وأضاف، "الأهلي وسموحة من ضمن الأندية التي صوتت لإلغاء بطولة كأس مصر هذا الموسم".

أخبار تهمك

مجزرة في الأهلي.. موسيماني يطيح بـ8 لاعبين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة حول انتقال عبد الله السعيد إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من ضم أفضل لاعب في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

التفاصيل الكاملة لصفقة كامافينجا مع ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يقرر إعارة مدافعه

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. سر تعطل صفقة مبابي مع ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

منذ حوالي 12 ساعة

أزمة دفاعية تضرب برشلونة

منذ ساعة

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 7 لاعبين وحارس خارج الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. العثور على "الطفل زياد" المختطف في المحلة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

نيمار يتنازل عن 55 مليون يورو لبرشلونة

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد

منذ 42 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:31 ص

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

10:40 م

مفاجأة في عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد

03:21 ص

التفاصيل الكاملة لصفقة كامافينجا مع ريال مدريد

12:46 ص

الأهلي يقترب من ضم أفضل لاعب في الزمالك

08:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements