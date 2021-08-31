ميدو: الزمالك وبيراميدز سيحاربان من أجل استكمال منافسات الكأس

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن الزمالك وبيراميدز، سيحاربان من أجل استكمال منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس مصر.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "اتحاد الكرة لم يجد مباريات يؤجلها، فقرر تأجيل قرعة الدوري لأول مرة في تاريخ مصر".





وتابع، "قرارات اتحاد الكرة تشير بشكل كبير لإلغاء بطولة كأس مصر، فهو يحاول إجبار بعض الأندية للرضوخ لقرار إلغاء البطولة، ولكن الزمالك وبيراميدز تحديدا سيحاربان من أجل استكمال منافسات الكأس".





وأضاف، "الأهلي وسموحة من ضمن الأندية التي صوتت لإلغاء بطولة كأس مصر هذا الموسم".



