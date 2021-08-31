نيمار يتنازل عن 55 مليون يورو لبرشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني بات قريبا من استرداد 55 مليون يورو من قضية نجمه السابق البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي.





وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة يمر بأزمة مالية طاحنة، حيث وصلت حجم المديونية على النادي الكتالوني إلى مليار و350 مليون يورو.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة ينتظر الحصول على 55 مليون يورو بعد الاتفاق الودي الذي جرى مع نيمار.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة اتفق مع نيمار على حل جميع القضايا العالقة مما يسمح لبرشلونة بالإفراج عن أكثر من 90 مليون يورو العام المقبل لكن الرقم الذي سيتم احتسابه ضمن المدخلات سيكون 55 مليونًا.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نيمار تنازل عن طلبه بالحصول على 54 مليون يورو من برشلونة مقابل تجديد عقده مطلع 2017 قبل رحيله إلى باريس سان جيرمان.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة تخلى عن استرداد 16.7 مليون يورو من نجمه البرازيلي السابق.



