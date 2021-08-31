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عاجل.. 7 لاعبين وحارس خارج الزمالك

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 03:01 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن هناك 7 لاعبين من قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أعتاب الرحيل عن القلعة البيضاء، بالإضافة إلى أحد حراس مرمى الفريق.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "هناك ما لا يقل عن 7 لاعبين في قائمة الزمالك الحالية سيستخدمهم النادي في صفقات تبادلية مع أندية أخرى بالدوري الممتاز".

وتابع، "حارس مرمى من الثلاثة الكبار بنادي الزمالك سيرحل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية"

جدير بالذكر أن الزمالك، كان قد توج بلقب الدوري المصري الممتاز، لهذا الموسم بفارق 4 نقاط عن الأهلي.

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