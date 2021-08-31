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أزمة دفاعية تضرب برشلونة

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 03:03 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن معاناة برشلونة الدفاعية، رغم مرور 3 جولات فقط من انطلاق الدوري الإسباني الممتاز.

ونجح برشلونة في تحقيق انتصار صعب على تاني خيتافي، بهدفين لهدف، على ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة الثالثة لليجا.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فقد تلقى برشلونة أهدافًا في مبارياته الثلاث التي لُعبت حتى الآن في بطولة الدوري الإسباني.

وتابعت الصحيفة، أنه في خلال 3 مباريات فقط، منها مواجهتين في كامب نو، تلقى برشلونة 4 أهداف، بواقع 3 في شباك نيتو، وهدف في أول مباراة لتير شتيجن بعد عودته من الإصابة.

وأشارت الصحيفة، أن المسؤولية لا يتحملها حراس المرمى فقط، وإنما خط الدفاع أيضًا، مشيرة إلى أن غياب الثنائي جيرارد بيكيه وإيريك جارسيا للإصابة والإيقاف، كان له دور، بالإضافة لعدم الاعتماد على صامويل أومتيتي، وتراجع مستوى كليمينت لينجليه.

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